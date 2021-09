Polizei Paderborn

POL-PB: Trickdieb bestiehlt älteres Ehepaar - wer hat den Täter am Gottfried-Keller-Weg beobachtet?

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstagmittag (07.09., 11.15 Uhr) klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares, welches am Gottfried-Keller-Weg ein Haus bewohnt. Der Täter gaukelte dem Ehemann vor, Antiquitäten aufkaufen zu wollen und erschlich sich so das Vertrauen und drängelte sich an dem gebrechlichen Bewohner vorbei. Im Keller ließ er sich einige mögliche Aufkaufgegenstände zeigen.

Unter einem Vorwand verschaffte sich der Dieb Zugang zu den übrigen Etagen des Hauses und stahl hier unbemerkt von dem Ehepaar Schmuck.

Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Theodor-Storm-Weg.

Das Ehepaar stellte den Diebstahl des Schmucks erst kurze Zeit später fest, als er Täter bereits das Haus verlassen hatte. Im Anschluss eingeleitete polizeiliche Fahndungen verliefen erfolglos.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, stämmige Statur, blondes Haar, kein Bart, keine Brille oder andere Auffälligkeiten, rundes Gesicht, bekleidet mit dunkler Arbeitskleidung, sprach akzentfreies Deutsch, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Täter am Gottfried-Keller-Weg beobachtet? Bei wem hat der Mann möglicherweise noch geklingelt? Wer kann sonst Hinweise geben, möglicherweise auf ein benutztes Fahrzeug?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306 0 entgegen.

