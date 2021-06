Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Volvo angefahren und beschädigt - Verursacherin flüchtet

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.55 Uhr, fuhr eine Unbekannte mit einem Opel Zafira von einem Firmengrundstück auf die Pagenstecherstraße. Dabei beschädigte sie einen grauen Volvo XC60 und setzte ihre Fahrt in Richtung stadtauswärts fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls, aber auch die Verursacherin, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

