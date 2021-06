Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfall im Stadtteil Gartlage - Kind verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Liebigstraße, zwischen der Krelingstraße und der Hackländerstraße, wurde am Mittwochnachmittag ein 2-jähriges Kind von einem Auto erfasst und verletzt. Nach ersten Ermittlungen war eine 30 Jahre alte Autofahrerin gegen 16.50 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs, als der Junge aus einem Haus plötzlich auf die Straße lief. Der 2-Jährige prallte gegen den Pkw und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell