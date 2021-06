Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz an der Osnabrücker Straße - Polizei sucht Zeugen

Bissendorf (ots)

Am Montagmorgen ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Osnabrücker Straße, unweit der Straße "Schmalenbach", zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 07 Uhr und 11.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen grauen Golf an der hinteren linken Tür. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei aus Melle nimmt Hinweise zu dem Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug unter 05422/920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell