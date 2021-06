Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Verkehrsunfall auf Goethering gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 09.25 Uhr, befuhren ein 48-Jähriger mit einem blauen Citroen Berlingo und eine 79-Jährige mit einem gelben Opel Corsa den Goethering in Richtung Erich-Maria-Remarque-Ring. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Über den genauen Hergang des Unfalls machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Wer das Geschehen beobachtet hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell