Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuer an Garage gelegt - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen- Horrem (ots)

Donnerstagabend (27.05.), gegen 20:45 Uhr, bemerkten Zeugen aufsteigenden Rauch an der Rückwand eines Garagenhofs an der Weilerstraße und informierten Polizei und Feuerwehr. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen, sodass an den Garagenstellplätzen kein wesentlicher Schaden entstand.

Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

