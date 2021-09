Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Unfallfahrer muss gefesselt werden

Ulm (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt kamen die Beamten des Polizeireviers Giengen am Samstagabend gegen 23.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Zeulenrodaer Straße. Ein 58-jähriger PKW-Lenker hatte am rechten Fahrbahnrand angehalten. Ein nachfolgender PKW fuhr an dem stehenden PKW vorbei. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden fuhr der Stehende los und kollidierte mit dem anderen PKW. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Beamten stellten fest, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Trotz mehrmaliger Aufforderung an der Unfallstelle zu bleiben, versuchte der Mann diese zu verlassen. Er wurde immer aggressiver und musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde zum Revier gebracht. Einen Alkoholtest verweigerte er. Ein Arzt führte eine Blutentnahme auf der Dienststelle durch. Anschließend wurde er in die Obhut der Tochter entlassen.

