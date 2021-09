Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Büro- und Geschäftseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Wochenende an mehreren Tatorten im Mönchengladbacher Stadtgebiet eingebrochen.

Am Sonntag, 19. September, stiegen Einbrecher zwischen 1.55 Uhr und 9.30 Uhr in eine Gaststätte an der Dahlener Straße ein. Aus dem Restaurant entwendeten sie mehrere Schlüssel sowie Bargeld.

Auch an der Geistenbecker Straße gab es einen Geschäftseinbruch: Unbekannte Täter drangen hier zwischen Samstag, 18. September, 13.30 Uhr, und Montag, 20. September, 7.15 Uhr, ein und nahmen Bargeld aus einem Tresor mit.

An der Lindenstraße im Stadtteil Am Wasserturm verschafften sich Unbekannte zwischen 13 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag Zutritt zu einer Schneiderei. Sie stahlen dort Geld und Kleidungsstücke.

Aus dem Büro einer Werkstatt in Wickrath an der Nobelstraße klauten sie in der Nacht von Freitag auf Samstag diverse Gegenstände. Diese Tat ereignete sich zwischen 21 und 12 Uhr.

In allen genannten Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell