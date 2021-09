Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Zwölfjähriger angefahren, Unfallbeteiligter fährt weiter

Coesfeld (ots)

Nach einer Berührung zwischen einem Auto und einem zwölfjährigen Fahrradfahrer aus Dülmen am vergangenen Dienstag (07.09.21) fuhr der Fahrer in Richtung Lohwall weiter. Der Unbekannte sprach noch mit dem Dülmener. Passiert ist das gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Coesfelder Straße, Lohwall, Königswall.

Der Fahrer ist männlich, um die 20 Jahre alt, hat dunkle Haare, einen kräftigen Bart und trug keine Brille.

Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Junge in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Dülmen bittet den unfallbeteiligten Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell