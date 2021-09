Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Sachbeschädigungen an Autos

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben ein Auto an der Münsterstraße und drei Autos am Gemarkenweg beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 23.30 Uhr am Donnerstag (09.09.21) und 23.30 Uhr am Freitag (10.09.21). Unter anderem trat jemand gegen ein Auto, das an der Münsterstraße im Bereich eines Schnellrestaurants stand. Bei einem Auto am Gemarkenweg wurde ein Fenster eingeschlagen. Die anderen beiden Fahrzeuge weisen Schäden an der Karosserie auf.

An der Münsterstraße beobachteten Zeugen einen Mann, wie er gegen das Auto trat. Der Tatverdächtige soll zwischen 20-30 Jahre alt sein, einen dunklen Bart tragen, eine kräftige Statur haben und soll mit einem rotem Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen am Gemarkenweg und bittet weitere Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell