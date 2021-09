Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Daldruper Straße

Einbruch

Unbekannte Täter versuchten am Wochenende (10-12.09.2021) in ein Einfamilienhaus auf der Daldruper Straße in Dülmen, Hiddingsel, einzubrechen.

Vermutlich durch die Carporttür gelangten die Täter auf die rückwärtige Seite des Hauses in den Garten. Dort hebelten sie an zwei Türen und versuchten so, sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Dies gelang den Tätern offensichtlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

