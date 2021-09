Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Masbeck/Multifunktionslenkrad gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben das Multifunktionslenkrad eines weißen BMW 318d xDrive gestohlen. Zwischen 22.15 Uhr am Donnerstag (09.09.21) und 13.45 Uhr am Freitag (10.09.21) stand das Auto an einer frei zugänglichen Abstellfläche an der Straße Masbeck. Die Täter hebelten an der Beifahrerseite das Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

