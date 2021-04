Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 19:15 Uhr in Leonberg ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Zur genannten Zeit fuhr eine 30-jährige Ford-Lenkerin auf der Straße "Unter dem Längenbühl" und überholte dort einen bislang unbekannten Mann, der mit einem Kinderbuggy am rechten Fahrbahnrand joggte. Als sich die Ford-Lenkerin an der Auffahrt zur Renninger Straße befand, wurde sie von dem Jogger eingeholt. Nachdem er ihr Fahrzeug umrundet hatte, rüttelte er zunächst an der Fahrertür, um die Frau offenbar auf ihren Überholvorgang anzusprechen. Da die Fahrertür allerdings verschlossen war, soll der Mann in Rage geraten sein und mit dem Fuß gegen das Auto getreten haben. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem Unbekannten und dem Ehemann der 30-Jährigen, der ebenfalls im Ford saß. Um der Konfrontation zu entgehen, entfernte sich der aufgebrachte Mann von der Örtlichkeit und joggte auf einem Feldweg in Richtung Silberberg davon. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann mit sportlicher Figur handeln. Er hat kurze, graue Haare, trug einen Drei-Tage-Bart, blaue Laufschuhe und eine dunkle Radlerhose. Zudem war er mit einem Neon-orangefarbenen Sportshirt bekleidet und führte einen grünen Kinderbuggy mit sich. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Jogger machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0.

