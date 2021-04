Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Dienstag zwischen 07:20 und 17:00 Uhr in der Christian-Wagner-Straße in Leonberg-Warmbronn sein Unwesen. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Unbekannte einen BMW, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die Beschädigungen erstrecken sich vom Tankdeckel bis zur Motorhaube. Derzeit wird von einem angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

