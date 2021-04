Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mötzingen und Unterjettingen war am Dienstag gegen 14:50 Uhr ein 62 Jahre alter Radfahrer parallel zur Kreisstraße 1070 auf einem Feldweg unterwegs. Im Bereich eines steilen Abhangs übersah der 62-Jährige vermutlich eine Bodenwelle und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Zweirad. Hierauf stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. An seinem Rennrad entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell