POL-KN: (VS-Villingen) Lastzug reißt großen Ast ab (20.04.2021)

Einen großen Ast abgerissen hat der Fahrer eines Lastzuges am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Straße "Am Warenberg". Ein 58-jähriger war mit einem Volvo-Sattelzug auf der Straße unterwegs, wobei seine rund vier Meter hohe Ladung einen über die Fahrbahn ragenden Ast abriss. Der Ast fiel auf den Auflieger, verursachte jedoch keinen Schaden. Mitarbeiter der Stadt zersägten den Ast in handliche Teile und entsorgten diese.

