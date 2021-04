Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Bad Dürrheim) Betrugsversuche mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" (20.04.2021)

Villingen-Schwenningen / Bad Dürrheim (ots)

Mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" haben Betrüger am Dienstag versucht, zwei Frauen um ihr Erspartes zu bringen. Gegen 19.30 Uhr meldete sich eine Frau telefonisch bei einer 80-Jährigen Schwenningerin. Die Betrügerin gab sich als "Frau Müller von der Polizei" aus. Mit der bekannten Geschichte, das in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, versuchte sie, die Seniorin in ein Gespräch zu verwickeln. Diese beendete jedoch das Gespräch. Gegen 21 Uhr rief dann ein männlicher Betrüger bei einer 81-Jährigen in Bad Dürrheim an und gab sich ebenfalls als "Polizeibeamter" aus. Auch hier erkannte die Angerufene den Betrugsversuch und beendete schnell das Gespräch.

Die Polizei warnt vor den immer wieder vorkommenden Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. Den redegewandten und überzeugend auftretenden Betrügern gelingt es immer wieder, ihre zumeist älteren Opfer durch Lügen einzuwickeln, sie zu spontanen Aktionen zu überreden und dadurch Geld oder Wertgegenstände zu erhalten. Tipps und Tricks, um sich gegen solche Anrufe zu schützen, erhält man telefonisch bei jeder Polizeidienststelle und auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell