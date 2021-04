Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Dreijähriger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein dreijähriges Kind, das am Dienstag gegen 19.00 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Der Junge stand gemeinsam mit seiner Mutter, die ein weiteres Kind an der Hand hatte, zwischen geparkten Fahrzeugen am Straßenrand. Währenddessen befuhr ein 58 Jahre alter Smart-Lenker die Straße. Kurz bevor der PKW-Lenker an den Wartenden vorbeigefahren wäre, lief der Dreijährige auf die Fahrbahn. Die Mutter versuchte noch den Jungen zurück zu halten, doch dies gelang ihr nicht. Der PKW-Lenker, der das Kind vermutlich übersehen hatte, konnte sein Fahrzeug nicht mehr abbremsen. Das Kind wurde vom Fahrzeug erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Am Smart entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

