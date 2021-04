Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr befuhr ein 53-Jähriger in seinem VW Transporter die Kreisstraße 1013 von Weil der Stadt in Richtung Malmsheim. Dahinter fuhr ein 53-Jähriger Kraftradfahrer mit seiner Suzuki. Vor den beiden Fahrzeugen fuhr ein noch nicht näher bekannter Kleinwagen, der abrupt nach rechts in einen Feldweg abbog. Nach Erkennen des Abbiegevorgangs scherte der Fahrer des Transporters zum Überholen des Fahrzeuges nach links aus. Der Motorradfahrer wollte die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge ebenfalls überholen, erkannte den Überholvorgang des Transporters jedoch zu spät, fuhr auf diesen auf und kam hierdurch zu Fall. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Sein Zweirad wurde abgeschleppt. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt werden, es kam aber zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Insgesamt waren vier Streifen des Polizeireviers Leonberg, eine Streife der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des abbiegenden Kleinwagens, der zwar unmittelbar nach dem Unfall angehalten, sich jedoch kurze Zeit später, vor dem EIntreffen der Polizei, von der Unfallstelle entfernt hatte. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 68690 entgegen.

