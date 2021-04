Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Geldbeutel entwendet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb machte sich zwischen Montag 19:30 Uhr und Dienstag 07:45 Uhr an einem VW Sharan zu schaffen, der in der Ditzinger Straße in Münchingen geparkt war. An dem Wagen öffnete der Unbekannte offenbar eine Schiebetür, die mutmaßlich nicht ordnungsgemäß verriegelt war. Im Anschluss durchsuchte er das Fahrzeuginnere und entwendete aus einem Ablagefach einen Geldbeutel, in dem sich Bargeld sowie persönliche Dokumente befanden. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, in Verbindung zu setzen.

