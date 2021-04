Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht in Engstelle

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 15.30 Uhr in der Markstraße in Waldenbuch ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, noch Zeugen. Ein 19-Jähriger Renault-Lenker war in der Markstraße in Richtung der Straße "Auf dem Graben" und der Hintere Seestraße unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich befindet sich aufgrund der baulichen Situation eine Engstelle. Dem Renault-Fahrer kam dort ein noch ungekannter Fahrzeuglenker entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden, wich der 19-Jährige nach rechts aus und touchierte eine Hauswand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Es soll sich um einen männlichen, etwa 20 bis 30 Jahre alten Fahrer mit dunklen, kurzen Haaren gehandelt haben, der in einem roten Kleinwagen saß.

