Sindelfingen: Hinterrad löst sich während der Fahrt

Auf der BAB 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart ereignete sich am Montag gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62 Jahre alter Motorradfahrer involviert war. Von Karlsruhe kommend in Richtung München fuhr der 62-Jährige auf dem linken Fahrstreifen der vierspurigen Autobahn. Auf Höhe der Rastanlage "Sindelfinger Wald" löste sich plötzlich aus noch ungeklärter Ursache das Hinterrad seines Motorrads. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte den 62-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten waren die beiden linken Fahrstreifen bis etwa 19:10 Uhr gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell