POL-HM: Alkoholisierter Radfahrer fährt Fußgänger an

Bad Pyrmont (ots)

Am Samstag, 19.09.2020, kam es gegen 21:15 Uhr, außerhalb der Ortslage, auf dem Geh- und Radweg entlang der Hagener Straße (L430) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 19jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec bergab in Richtung Stadtgebiet und bemerkte zu spät, dass mehrere Fußgänger auf dem unbeleuchteten Weg in gleicher Richtung gingen. Bevor er angemessen reagieren konnte, stieß er erheblich mit einem 64jährigen Mann aus Bad Pyrmont zusammen, der den Abschluss der kleinen Personengruppe bildete. Der Radfahrer verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte auf die Leitplanke. Beide Personen wurden verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden (Foto). Bezüglich der Unfallursache wurde ermittelt, dass der Radfahrer erkennbar unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,53 Promille. Weiterhin trug er Kopfhörer und soll zur Unfallzeit darüber telefoniert haben. Der Fußgänger wurde mit einem RTW ins Krankenhaus gefahren, der Radler von der Polizei zur Blutprobe.

