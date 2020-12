Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201221 - Frankfurt-Bockenheim: Mann in Psychiatrie festgenommen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Am Sonntag, den 20.12.2020, gegen 20:00 Uhr, sorgte ein 35 Jahre alter Mann kurzfristig für einen größeren Polizeieinsatz, nachdem dieser in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses randaliert hatte. Ein Mitarbeiter einer psychiatrischen Einrichtung im Stadtteil Bockenheim teilte am Abend über den Polizeinotruf mit, dass ein Mann in ein Klinikgebäude eingedrungen sei und sich im Besitz eines Messer befinden soll. Diese Meldung hatte zunächst eine Umstellung des Gebäudes mit mehreren Polizeikräften zufolge. Vor Ort brachten die eingesetzten Polizeibeamten bei Mitarbeitern der Psychiatrie in Erfahrung, dass es sich bei dem Eindringling um einen ehemaligen Patienten handelt. Dieser hatte sich wohl unberechtigterweise Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft und sich im weiteren Verlauf in der Teeküche mit einem Messer einen Apfel geschält. Auf Ansprache des Personals sei dieser aggressiv geworden und habe eine Glasvitrine zertrümmert. Das Messer ließ er dabei auf dem Fußboden zurück. Zu einer Bedrohung oder Angriffen sei es nicht gekommen. Der gesuchte Randalierer, ein 35 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz, konnte schließlich von den Polizeikräften im Gebäude lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Es wurden Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen.

