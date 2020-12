Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201221 - 1298 Frankfurt-Sachsenhausen/Bahnhofsviertel: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 19. Dezember 2020, gegen 09.20 Uhr, stellte ein 53-Jähriger seinen Pkw auf dem Gelände der Universitätsklinik in Sachsenhausen ab. Für einen kurzen Moment hatte sich der Geschädigte von seinem Auto entfernt, ohne dies zu verschließen. Diesen Umstand nutzte ein zunächst unbekannter Täter, um eine Aktentasche (mit einen iPad, einem Laptop und Zubehör) zu entwenden. An dem Auto hinterließ der Dieb einen Handschuh und einen Wanderstock. Nachdem es dem Geschädigten gelungen war, seine Geräte zu orten, gelang gegen 11.00 Uhr die Festnahme eines Tatverdächtigen am Francois-Mitterrand-Platz. Der Tatverdächtige, ein 39-jähriger Wohnsitzloser, führte neben dem erwähnten Stehlgut noch ein Fahrrad der Marke Cube (Wert ca. 1.500 EUR), Aufbruchswerkzeug für Fahrräder, eine fremde Krankenkassenkarte sowie zwei fremde EC-Karten mit sich. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

