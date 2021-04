Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210422 - 0483 Frankfurt-Westend: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 13. Polizeireviers haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. April 2021) einen Fahrraddieb noch vor Vollendung seiner Tat erwischt. Ein Zeuge beobachtete den späteren Beschuldigten, einen 37-Jährigen, wie sich dieser an der Ecke Niedenau / Klüberstraße an einem angeschlossenen Mountainbike zu schaffen machte und versuchte, das zugehörige Fahrradschloss zu knacken. Nach Alarmierung der Polizei konnte eine Streife den Mann, der sich bereits zu Fuß ohne Beute aus dem Staub gemacht hatte, noch in der Nähe festnehmen. Für den 37-Jährigen ging es zunächst mit den Beamten auf die Polizeiwache. Im Anschluss wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

