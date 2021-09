Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Unbekannter manipuliert an seinem Geschlechtsteil

Coesfeld (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (10.09.21) am Kreisverkehr der Selmer Straße an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Gegen 14.45 Uhr beobachtete ein Zeuge das.

Der Mann soll dunkelhäutig, zwischen 30 und 35 Jahren und zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß sein. Er trug eine Brille, keinen Bart, eine verwaschene Jeans und möglicherweise ein schwarzes T-Shirt. Der Mann soll mittellange, schwarze krause Haare und ein volleres Gesicht haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell