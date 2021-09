Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve

Drogen im Straßenverkehr

Coesfeld (ots)

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen hielten Polizisten (im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle) am 11.09.2021, gegen 21.45 Uhr, in Lüdinghausen auf der Straße Valve an und kontrollierten sie. Während der Kontrolle konnten Anzeichen für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum erlangt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Autofahrerin gab dennoch an, keine Drogen konsumiert zu haben. Auf der Polizeiwache Lüdinghausen wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

