Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/Arlen, Landkreis Konstanz) Fahrradunfall zwischen Sportplatz Worblingen und Friedhof Arlen - Zeugen gesucht (24.09.2021)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer ist es am Freitag auf dem Radweg zwischen dem Sportplatz Worblingen und dem Friedhof Arlen gekommen. Ein 77-Jähriger fuhr mit einem E-Bike in Richtung Friedhof und stieg an einem Hügel von seinem Rad ab. Ein 67-jähriger Fußgänger lief in Richtung Sportplatz an dem Radfahrer vorbei, als er plötzlich Schreie von dem bereits abgestiegenen Pedelec-Fahrer hörte. Der 77-Jährige drohte umzukippen. Zur Hilfe eilte der Fußgänger und versuchte den stürzenden Mann aufzufangen. Dies gelang ihm nicht mehr, weshalb beide Männer zu Boden fielen und sich teilweise schwere Verletzungen zuzogen. Ein Krankenwagen brachte beide in ein Krankenhaus. Am Unfallort kamen den Verletzten noch weitere Personen zur Hilfe. Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen (Telefon 07733 9960-0) bittet diese Helfer und weitere Personen, die den Unfall beobachten konnten und zur Aufklärung beitragen können, sich an den Verkehrsdienst zu wenden.

