Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Landkreis Rottweil) Autos auf einem Parkplatz zerkratzt - Zeugen gesucht (25./26.09.2021)

schramberg (ots)

Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, hat ein Unbekannter mehrere geparkte Autos auf einem Parkplatz eines Gasthauses zerkratzt. Zwei in der Straße "Lienberg" abgestellte Opel beschädigte ein unbekannter Täter durch mehrere tiefe Krater an allen Fahrzeugseiten. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

