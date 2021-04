Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw rollt von Tankstelle auf Bundesstraße

Nienstädt (ots)

(ma)

Am Mittwoch ist gg. 12.55 Uhr ein gegen das Wegrollen nicht ordnungsgemäß gesicherter Pkw VW führerlos vom Tankstellengelände an der Hannoverschen Straße in Nienstädt auf die Bundesstraße 65 gerollt und hat einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen verursacht.

Der 74jährige Nutzer des Pkw VW wollte an der Tankstelle den Reifendruck seines Fahrzeuges überprüfen, das, so die spontane Aussage des Nienstädters, "plötzlich weg war".

Der Pkw war vom abschüssigen Tankstellengelände auf die B65 gerollt, überfuhr die beiden Richtungsfahrbahnen nach Stadthagen und stieß führerlos gegen den Pkw Seat einer 18jährigen Stadthägerin, die in Richtung Bückeburg unterwegs war, die durch den Zusammenstoß gegen den neben ihr fahrenden Pkw BMW eines 40jäghrigen Stadthägers prallte.

Die Stadthägerin zog sich eine leichte Kopfverletzung zu und wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg verbracht.

Der Pkw Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Bückeburg geht von einem Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell