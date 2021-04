Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Langendamm - Vermisste Person durch Polizei aufgefunden

Nienburg (ots)

(KEM) Der seit dem 29.04.2021 vermisste 85-Jährige Harald Teichmann wurde am Freitagvormittag gegen 10.35 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg im Rahmen der Fahndung auf einem öffentlich zugänglichen Truppenübungsplatz der Bundeswehr in der Nähe des Führser Mühlweges wohlbehalten angetroffen. Der leicht desorientierte Mann wurde vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung durch telefonisch ergangene Hinweise sowie das Teilen der Fahndung in den Sozialen Medien.

