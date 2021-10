Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Meppen (ots)

Samstagabend zwischen 21.55 und 22 Uhr kam es in Meppen auf der B70 zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Dörpenerin war mit ihrem VW Golf in Richtung Papenburg unterwegs, als sie in Höhe der Lingener Straße rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Aufpralldämpfer stieß. Anschließend lenkte sie ihr Fahrzeug wieder nach links und touchierte am linksseitigen Fahrstreifen die dort befindlichen Betonplanken. Im Anschluss kommt sie auf dem rechten Fahrbahnstreifen zum Stehen. Die junge Fahrerin stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,41 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

