Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 31

Dörpen (ots)

Heute Morgen kam es um 06:45 Uhr auf der Bundesautobahn 31 in Höhe Dörpen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 26-jähriger Niederländer schwer verletzte. Demnach fuhr dieser mit einem VW Caddy aus bislang ungeklärter Ursache einem Lkw eines 32-Jährigen auf dem Hauptfahrstreifen auf. Der Fahrer des Caddy wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Emden. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 12.000 Euro.

