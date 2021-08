Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polo beschädigt

Gronau (ots)

Mehrere Hundert Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem geparkten Wagen in Gronau hinterlassen. Der silberfarbene VW stand am Mittwoch zwischen 08.00 und 17.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Fabrikstraße, als er beschädigt wurde. Die Kratzer und Dellen könnte durch einen Autofahrer beim Ein- oder Aussteigen aus einem neben dem Polo geparkten Wagen entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

