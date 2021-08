Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 74-Jährige am Donnerstag in Gescher zugezogen. Die Gescheranerin war gegen 16.10 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Landesstraße 608 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Gescher unterwegs. Sie lenkte nach links vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn, um in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Dabei blickte sie zurück und erschrak mutmaßlich, als sie einen Wagen hinter sich bemerkte, der in gleicher Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin lenkte zurück auf den Seitenstreifen und stürzte dabei. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand Sachschaden.

