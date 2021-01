Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw VW Golf GTI entwendet

HeinsbergHeinsberg (ots)

Am Mittwoch, 6. Januar, zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Pkw VW Golf GTI, der an der Geilenkirchener Straße abgestellt war. bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Sondermodell TCR mit auffälligen schwarzen Punkten an den Seiten und grauer Lackierung. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren Kennzeichen aus Geilenkirchen (GK-) angebracht.

