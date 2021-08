Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Firmengebäude

Velen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen Einbrecher in ein Firmengebäude an der Coesfelder Straße ein. Der oder die Täter hatten dazu eine Tür der Werkstatt aufgebrochen. Entwendet wurde Bargeld. Von einem Täter gibt es Videoaufzeichnungen. Der Einbrecher trug eine Mütze, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, eine dunkle Jogginghose mit zwei weißen Längsstreifen, Turnschuhe mit dunkler Sohle, ein Kapuzen-Hoodie und eine Kapuzenjacke im Camouflagemuster. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell