POL-HF: Trickdiebstahl - 2.-Euro-Wechsel mit Taschendiebstahl

(um) Gestern (02.12.), gegen 14:00 Uhr, trat ein etwa 40-jähriger Mann an die Fahrertür eines PKW am Rathausplatz. In so einem Moment ist man immer überrascht, wenn jemand an die Scheibe klopft. Diesen Trick nutzte der Taschendieb aus und fragte freundlich nach einem Geldwechsel. Er habe ein 2.-Euro Münzstück und müsse nun den Parkautomat bedienen. Die freundliche 82-jährige Fahrerin nahm dann die Geldbörse zur Hand und schaute, ob sie dem Mann helfen kann. Diese Situtaion nutzte der Fremde aus und lehnte sich auffällig nah ins Fahrzeug. Am Ende entfernte er sich nach dem Wechsel recht zügig vom Parkplatz. Erst bei einer genaueren Hinschau stellte die Dame den Diebstahl des gesamten Scheingeldes fest. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der etwa 170-175 cm große Mann könnte die Rentnerin am Automaten einer nahegelegenen Bank beim Abheben des Geldes zuvor beobachtet haben. Die Polizei rät an Geldautomaten generell zu Vorsicht. Geben Sie die Geheimzahl verdeckt ein und schauen sie beim Betreten und Verlassen, wer sich in der Nähe aufhält. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles. Angaben zu dem Mann und evtl. eines Fahrzeuges sind für die Ermittler wichtig. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

