Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Aufsitzrasenmäher und Schwimmroboter in der Nacht gestohlen

EngerEnger (ots)

(um) Einen besonderen Diebstahl begingen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (30.11.) an der Hückerstraße in Dreyen. Zunächst durchschnitten die Einbrecher einen hohen Zaun eines Grundstückes und gelangten so an einen Schuppen. Aus dem Holzgebäude stahlen die Täter dann einen silbernen großen Aufsitzrasenmäher der Marke Lux Typ RT 155 sowie einen Schwimmroboter. Das Diebesgut transportierten die Täter noch in der Nacht auf ein entsprechendes Transportfahrzeug. Dazu mussten die Diebe den Mäher mehrere hundert Meter vom Grundstück schieben. Die Spurenauswertung nahm die Beamten der Kriminalwache vor. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Der Schaden beträgt mindestens 2.600.- Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Dreyen in der Nacht oder den Tagen zuvor geben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede Polizeidienststelle erbeten.

