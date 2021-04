Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ungünstiger Ort um zu streiten - Bundespolizei stellt mutmaßlichen Drogendealer

Dortmund (ots)

Gestern Mittag (19. April) kontrollierten Bundespolizisten in Dortmund ein Pärchen, welches sich zuvor im Hauptbahnhof gestritten haben soll. Vermutlich aus Ärger erklärte die 17-Jährige, ihr Freund würde mit Drogen handeln. Bundespolzisten wurden später fündig.

Gegen 12 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof. Ein 22-Jähriger und eine 17-Jährige seien in Streit geraten. Anschließend habe sich die junge Frau an Bahnmitarbeiter gewandt und erklärt, dass ihr Begleiter Drogen mit sich führe.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann in einem wartenden Zug antreffen. Er hatte sich in einer Zugtoilette eingeschlossen. In diesem Bereich konnten die Beamten bereits starken Geruch von Cannabis wahrnehmen.

Als der tunesisch-serbische Staatsbürger die Zugtoilette verlassen hatte, kontrollierten ihn die Beamten. Bei einer Durchsuchung fanden sie 38 Tabletten verschreibungspflichtiger Medikamente, für die der Mann kein Rezept vorweisen konnte.

Auch die Zugtoilette nahmen die Polizisten in Augenschein. Dort fanden sie mehrere Gramm Marihuana.

Für weitere Maßnahmen der sollte der polizeibekannte Mann zur Bundespolizeiwache geführt werden. Dieser Umstand schien ihn erzürnt zu haben, so dass er laut und aggressiv seinen Unmut darüber kundtat und schließlich versuchte zu fliehen.

Der Fluchtversuch konnte schon nach wenigen Augenblicken unterbunden werden, so dass der 22-Jährige anschließend gefesselt zur Wache verbracht wurde.

Die Bundespolizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *BA

