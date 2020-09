Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1312) Radfahrerin tödlich verletzt

Schwabach (ots)

Am Samstagnachmittag (19.09.2020) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Wendelstein (Lkrs. Roth). Eine 75-jährige Radfahrerin erlitt tödliche Verletzungen.

Die 75-jährige Frau fuhr gegen 13:00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg entlang der Staatsstraße 2225 von Sperberslohe kommend in Richtung Wendelstein. Bei Wendelstein wollte sie nach bisherigem Ermittlungsstand die Staatsstraße in Richtung Richtweg überqueren und fuhr hierzu auf die Fahrbahn. Hierbei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Kollission mit einem Pkw-Anhänger-Gespann der Marke Audi, welcher ebenfalls in Richtung Wendelstein fuhr.

Die 75-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Den alarmierten Rettungskräften gelang es die Frau zu reanimieren und in ein Krankenhaus zu fahren. Dort verstarb die 75-Jährige im Laufe des Nachmittags an den Folgen der schweren Verletzungen. Der 31-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Staatsstraße 2225 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis circa 16:00 Uhr einseitig gesperrt. Die Polizeiinspektion Schwabach führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell