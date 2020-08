Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - Polizei leitet Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein

Jever (ots)

Am Sonntagabend, 30.08.2020, gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin mit einem Pkw Ford Galaxy und einem Pferdeanhänger die Bundesstraße 210 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Zwischen den Anschlussstellen Jever und Schortens löste sich plötzlich ein Reifen des Anhängers, ein Zweiter unmittelbar danach. Die Fahrerin konnte das Fahrzeuggespann zum Stehen bringen, wobei der Pferdeanhänger beschädigt wurde. Die Fahrerin, die zwei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 12 und 18 Jahren sowie die zwei Ponys auf dem Pferdeanhänger blieben unverletzt. Bei dem Abschleppvorgang wurde festgestellt, dass alle Radmuttern der Reifen des Pferdeanhängers gelöst waren. Die näheren Umstände sind unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

Ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

(1000096/1000573)

