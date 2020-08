POL-WHV: Presse PK Varel 28.-30.08.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Trunkenheitsfahrt in Zetel Am Freitag, gegen 22:45 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Varel in der Wehdestraße einen 18-jährigen Fahranfänger aus Zetel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Zetelers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,83 Promille. Gegen den 18-jährigen wurde ein entsprechenden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm zudem untersagt.

