Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 28.08. - 30.08.2020 Freitag - Sonntag

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 28.08.2020, in der Zeit von 09:10 Uhr und 11.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug, ein ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf in der Tiefgarage beim EDEKA, in der Lindenbaumstraße in Jever. Aufgrund der großflächigen Beschädigung ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den VW Golf an der linken Fahrzeugseite beschädigte. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 992619

Diebstahl In der Zeit von Mittwoch, 15.07.2020, 12:00 Uhr und Freitag, 28.08.2020, 19:20 Uhr, stiegen bisher unbekannte Täter durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in die Wohnung eines Mehrparteienhauses, im Treidelweg in Jever, ein. Es wurde Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Diebstahl Am Freitag, 28.08.2020, zwischen 20:00 Uhr und 21.00 Uhr, kam es in einem Fitnessstudio in der Waagestraße in Jever zu einem Diebstahl einer Sporttasche. Im Nachgang konnte das Diebesgut wieder aufgefunden werden.

Sachbeschädigung an Pkw Am frühen Sonntagmorgen, 30.08.2020, in der Zeit von 05:30 Uhr und 05:50 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 10, zu einer Sachbeschädigung an einem roten Pkw VW Corrado. Der oder die Täter verklebten das Zündschloss des Fahrzeugs augenscheinlich mit Sekundenkleber, sodass ein Öffnen der Fahrertür nicht mehr möglich war. Des Weiteren beschädigte ein Teil des Klebers den Fahrzeuglack.

