Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend fuhr eine 20-Jährige gegen 18:30 Uhr mit ihrem Wagen über die Klingenbergstraße in Richtung Heidenoldendorfer Straße, als sie plötzlich unter der Eisenbahnbrücke einen großen Stein auf der Fahrbahn entdeckte. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Pflasterstein. Am Auto entstand zum Glück nur ein leichter Schaden, die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein Zeuge gab den Hinweis, dass eine Jugendliche den Stein auf die Fahrbahn gelegt hatte. Das Mädchen wird auf etwa 14 bis 18 Jahre alt geschätzt. Sie ist schlank, hat lange schwarze Haare, die sie zum Zopf gebunden trug, und gebräunte Haut. Zur Tatzeit trug sie eine schwarze Hose, ein schwarz-weißes T-Shirt, weiße Turnschuhe, eine schwarze Tasche (oder Rucksack) und einen Mund-Nase-Schutz, den sie unter das Kinn geschoben hatte. Sie war mit einer zweiten Jugendlichen im ähnlichen Alter unterwegs. Die Begleiterin ist schlank, blass, hat lange blonde Haare, war schwarz gekleidet und trug ebenfalls weiße Sneaker. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Mädchen geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

