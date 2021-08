Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 415

Lahr (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines BMW die B 415 vom Schönberg kommend in Richtung Lahr/Reichenbach. In einer Linkskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der BMW in einer Böschung und kam seitlich zum Liegen. Der Fahrer und dessen 17-jähriger Beifahrer konnten über das Fahrerfenster aussteigen. Der Fahrer verletzte sich schwer und wird im Klinikum Lahr stationär behandelt. Der Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Ob bei dem Unfall Alkoholeinfluss eine Rolle gespielt hat wird noch ermittelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell