Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Zeugen nach gefährlicher Fahrweise gesucht!

Offenburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Altenheim zu mehreren gefährlichen Verkehrsvorgängen, als der Führer eines schwarzen Peugeot Cabrio mit Offenburger Zulassung, mit überhöhter Geschwindigkeit in der Ortsmitte überholte, bzw. im Anschluss daran abrupt abbremste. Durch diese Fahrweise wurden der Führer eines Lkw-Gespannes sowie ein weiterer Pkw-Lenker massiv gefährdet. Der Verkehrsrowdy setzte im Anschluss seine Fahrt auf der L75 in Richtung Kehl fort. Die Beamten des Pp Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Tel. 07807 / 957990.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell