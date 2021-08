Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Werkzeug gestohlen

Offenburg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurden offenbar mehrere Maschinen von einer Baustelle in der Freiburger Straße gestohlen. Die Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro waren verschlossen in einem Gebäude gelagert, als die Unbekannten sich Zugang verschafften und in den Besitz der Maschinen gelangten. Beamte des Polizeireviers Offenburg ermitteln wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 Zeugenhinweise entgegen. /ma

