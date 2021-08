Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Radfahrer tödlich verletzt

Achern (ots)

Ein 80-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall, der sich am Mittwoch kurz vor 16 Uhr in der Kirchstraße ereignet hat, verstorben. Eine 57-Jahre alte Autofahrerin hatte kurz zuvor ihren BMW am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt und nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beim Aussteigen den heranfahrenden Senior übersehen. Dieser kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen, an denen er in der Folge verstarb. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell